В Україну йде похолодання: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)  

Протягом тижня синоптики прогнозують зниження температури та короткочасні дощі переважно у західних областях.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За прогнозами синоптиків, у вівторок, 28 серпня, дощі з грозами охоплять захід та частково північ країни.
Температура повітря у цих регіонах буде значною нижчою, ніж на решті території – місцями лише +22.
На півночі – в середньому +30, у центральних та східних областях +31.
Справжня літня спека буде на півдні – до 34 градусів.
У Києві дощ, вночі 14-16, а вдень 27-29 вище нуля.
Читайте: Вітер валив дерева і зривав дахи – негода на Закарпатті
На середу, 29 серпня, дощі прогнозують переважно на півночі, частково – на заході та у центрі. Опади принесуть значне похолодання.
У західних областях місцями лише +22, на півночі +24, у центрі – від 24 до 32 градусів тепла.
У східних областях сухо та +31.
На півдні продовжиться спека до 34 градусів.
У столиці опади, вночі 14-16, а вдень 22-24 градуси тепла.
У четвер, 30 серпня, скрізь сухо та сонячно, окрім Чернігівської на Сумської областей.
На заході та півночі вдень стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +25, у центрі +28, на сході до +30.
Трохи спаде спека на півдні – не вище +31.
У Києві без опадів, вночі 13-15, вдень 24-26 вище нуля.
На п’ятницю, 31 серпня, сильні дощі синоптики прогнозують на заході країни.
Температура повітря у цих регіонах не зміниться – до +25, так само буде і на півночі.
У центральних областях очікується +28, на сході +30.
До +31 обіцяють у південних областях.
У Києві сухо, вночі 13-15, вдень 24-26 градусів тепла.
Раніше синоптики дали прогноз погоди на осінь 2018 року.