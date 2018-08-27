В Україну йде похолодання: прогноз погоди на тиждень (КАРТА)  

Протягом тижня синоптики прогнозують зниження температури та короткочасні дощі переважно у західних областях.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 28 серпня, дощі з грозами охоплять захід та частково північ країни.

Температура повітря у цих регіонах буде значною нижчою, ніж на решті території – місцями лише +22.

На півночі – в середньому +30, у центральних та східних областях +31.

Справжня літня спека буде на півдні – до 34 градусів.

У Києві дощ, вночі 14-16, а вдень 27-29 вище нуля.

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На середу, 29 серпня, дощі прогнозують переважно на півночі, частково – на заході та у центрі. Опади принесуть значне похолодання.

У західних областях місцями лише +22, на півночі +24, у центрі – від 24 до 32 градусів тепла.

У східних областях сухо та +31.

На півдні продовжиться спека до 34 градусів.

У столиці опади, вночі 14-16, а вдень 22-24 градуси тепла.

У четвер, 30 серпня, скрізь сухо та сонячно, окрім Чернігівської на Сумської областей.

На заході та півночі вдень стовпчики термометрів показуватимуть комфортні +25, у центрі +28, на сході до +30.

Трохи спаде спека на півдні – не вище +31.

У Києві без опадів, вночі 13-15, вдень 24-26 вище нуля.

На п’ятницю, 31 серпня, сильні дощі синоптики прогнозують на заході країни.

Температура повітря у цих регіонах не зміниться – до +25, так само буде і на півночі.

У центральних областях очікується +28, на сході +30.

До +31 обіцяють у південних областях.

У Києві сухо, вночі 13-15, вдень 24-26 градусів тепла.

Раніше синоптики дали прогноз погоди на осінь 2018 року.