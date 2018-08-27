Війна на Донбасі: загинули двоє військових, семеро отримали поранення

Бойовики вели прицільний вогонь з озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках з мінометів калібру 82 і 120 мм, ствольної артилерії калібру 122 мм.

Про це повідомляє прес-служба ООС.

Бойовики здійснювали обстріли позицій сил ООС в районах населених пунктів Кримське, Новотошківське, Троїцьке, Південне, Новотроїцьке, Гнутове, Лебединське, Водяне, Широкине.

В районах населених пунктів Кримське, Новотошківское, Троїцьке, Гнутове, Водяне окупанти здійснили 5 обстрілів позицій військових із заборонених Мінськими угодами мінометів і ствольної артилерії.

В результаті обстрілу двоє наших захисників були поранені, ще двоє військовослужбовців ООС отримали бойові травми.

Читайте: Бойовики обстріляли Врубівку зі 152-мм артилерії – загинув житель

Також вчора в результаті підриву на мінно-вибуховому пристрої під час виконання бойового завдання один військовослужбовець отримав поранення і ще один – бойове травмування.

Ще двоє військовослужбовців загинули і один отримав бойову травму з особистої необережності в результаті спрацьовування вибухового пристрою.

За даними розвідки, троє окупантів знищені, семеро отримали поранення.

Ніч пройшла без застосування важкого озброєння, однак супротивник двічі відкривав вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї в районі Павлополя і Водяного.

Днями поблизу Кримського внаслідок бою загинули п’ятеро українських військових, ще семеро дістали поранення різних ступенів тяжкості.