Які класи омине реформа шкільної освіти

Учні 2-11 класів у поточному навчальному році не відчують змін через реформу освіти.

Вона торкнеться лише першачків і тих, хто прийде після них, пояснила в інтерв’ю Українській правді. Життя міністр освіти Лілія Гриневич.

За її словами, якби були ресурси – людські і матеріальні – можна було б почати реформувати одночасно 5 клас і запускати 3-річну старшу профільну школу – 10-й клас.

– Тоді наша реформа йшла б значно швидшими темпами. Ми обрали найбільш м’який і повільний варіант – я це визнаю, – пояснила міністр.

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