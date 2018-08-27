Які класи омине реформа шкільної освіти

Учні 2-11 класів у поточному навчальному році не відчують змін через реформу освіти.
Вона торкнеться лише першачків і тих, хто прийде після них, пояснила в інтерв’ю Українській правді. Життя міністр освіти Лілія Гриневич.
За її словами, якби були ресурси – людські і матеріальні – можна було б почати реформувати одночасно 5 клас і запускати 3-річну старшу профільну школу – 10-й клас.
– Тоді наша реформа йшла б значно швидшими темпами. Ми обрали найбільш м’який і повільний варіант – я це визнаю, – пояснила міністр.
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Нагадаємо, 28 вересня 2017 року закон про освіту в Україні набув чинності. Згідно з документом, середня освіта в Україні триватиме 12 років і складатиметься з початкової освіти (4 роки), базової середньої освіти (5 років), яку отримуватимуть у гімназії, та профільної середньої освіти (3 роки), яку отримуватимуть у ліцеях або закладах професійної освіти.
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