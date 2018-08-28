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Бойовики застосували танки проти ЗСУ. Є поранені

Проросійські бойовики 26 разів відкривав вогонь по позиціях українських військових, у тому числі 4 рази з озброєння, забороненого Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр ООС.

Російські окупанти вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 і 82 мм, танків, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Бойовики здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Золоте, Луганське, Авдіївка, Новомихайлівка, Красногорівка, Гнутове, Павлопіль, Лебединське, Водяне та Широкине.

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На Луганському напрямку в районі населеного пункту Кримське, на Світлодарському – біля Луганського, на Маріупольському напрямку – в районах населених пунктів Гнутове і Лебединське противник застосовував міномети. Також поблизу Лебединського ворог знову після тривалої перерви використовував танки.

За минулу добу двоє військовослужбовців Об’єднаних сил були поранені.

За даними розвідки, за минулу добу 3 окупанти знищені, ще 4 отримали поранення.

Від початку доби противник шість разів обстрілював наші позиції в районі Новолуганского, Гнутового, Павлополя та Лебединського, застосовуючи при цьому артилерію, міномети, гранатомети і великокаліберні кулемети.

Днями поблизу Кримського внаслідок бою загинули п’ятеро українських військових, ще семеро дістали поранення різних ступенів тяжкості.

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