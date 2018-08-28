Будемо битися! Порошенко розповів, як Україна поверне Крим і Донбас

Україна прагне повернути Крим та окуповану частину Донбасу політико-дипломатичним шляхом.
Про це президент України Петро Порошенко заявив на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України у вівторок у Києві.
– Заявляю ще раз: Крим і частину Донбасу ми прагнемо отримати політико-дипломатичним шляхом, але Мінські домовленості вже принесли користь Україні, – сказав він.
Порошенко підкреслив, що Україна зупинила активну фазу російського наступу та домоглася санкцій тиску на Москву через невиконання нею Мінських домовленостей.
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За словами президента, Україна озброюється не для того, щоб воювати, “але й топтати нашу землю ворогові ми не дозволимо”.
– Будемо битися, будемо звільняти (в тому числі політико-дипломатичним шляхом, де основне навантаження лежить на ваших плечах) кожен шматочок нашої землі.
Але будемо зміцнювати наш військовий потенціал, оскільки поруч із нами країна-агресор, здатна на будь-який виклик європейській і світовій безпеці, – зазначив Порошенко.
Раніше Петро Порошенко вибачився за обіцянку швидко завершити АТО на Донбасі в 2014 році.
Фото: Прес-служба президента України