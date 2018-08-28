PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Будемо битися! Порошенко розповів, як Україна поверне Крим і Донбас/

Будемо битися! Порошенко розповів, як Україна поверне Крим і Донбас

Україна прагне повернути Крим та окуповану частину Донбасу політико-дипломатичним шляхом.

Петро Порошенко

Про це президент України Петро Порошенко заявив на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України у вівторок у Києві.

– Заявляю ще раз: Крим і частину Донбасу ми прагнемо отримати політико-дипломатичним шляхом, але Мінські домовленості вже принесли користь Україні, – сказав він.

Порошенко підкреслив, що Україна зупинила активну фазу російського наступу та домоглася санкцій тиску на Москву через невиконання нею Мінських домовленостей.
Читайте: Український прапор скоро майорітиме в Донецьку - Порошенко Донбас відновлюватимуть усім світом Лімонов - Нам мало Путіна, нам мало Криму! Нам потрібен Донбас!

За словами президента, Україна озброюється не для того, щоб воювати, “але й топтати нашу землю ворогові ми не дозволимо”.

– Будемо битися, будемо звільняти (в тому числі політико-дипломатичним шляхом, де основне навантаження лежить на ваших плечах) кожен шматочок нашої землі.

Але будемо зміцнювати наш військовий потенціал, оскільки поруч із нами країна-агресор, здатна на будь-який виклик європейській і світовій безпеці, – зазначив Порошенко.

Раніше Петро Порошенко вибачився за обіцянку швидко завершити АТО на Донбасі в 2014 році.

Фото: Прес-служба президента України

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Порошенко скликає РНБО через РФ в Азовському морі
Новый график работы пунктов пропуска на Донбассе
Між війною та миром: чи готова Авдіївка до 1 вересня без пострілів
Дружбі кінець: Україна розриває великий договір з Росією
Липка іржа на предметах
У Криму сказали, звідки взявся іржавий наліт
Ключове завдання – місія ООН: Меркель їде до України
Швидка допомога
Обстріл Верхньоторецького. На території дитсадка поранена жінка
Сюрпризи для РФ. З чим Порошенко поїде на Генасамблею ООН
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка