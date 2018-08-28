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Чому користуватися Telegram в Україні небезпечно

Існує імовірність, що переписку українців можуть читати спецслужби РФ.

Telegram

У Міністерстві інформаційної політики заявили, що користуватися месенджером Telegram в Україні небезпечно.

Про це повідомив у Facebook заступник голови МІП Дмитро Золотухін.

– Ми не можемо бути впевнені в тому, наскільки теперішня адміністрація месенджеру Telegram дійсно співпрацює з владою держави-агресора, – пише він.

Водночас, за словами чиновника, наразі немає офіційних доказів того, що переписку українських громадян у Telegram будуть читати за запитом правоохоронні органи Росії.

– З іншого боку, небезпека цього нікуди не зникла, оскільки природа відносин між Дуровим та ФСБ незрозуміла. Більше того, це не заважає ФСБ використовувати Telegram як одну з найбільш ефективних платформ для використання у своїх спеціальних операціях, що ми моніторимо з травня минулого року, – зазначає Золотухін.

Читайте: Telegram Passport: Дуров збере документи користувачів

Заступник міністра зауважив також, що через відсутність відповідного законодавства в Україні офіційні органи влади не мають жодних правових важелів впливу на популярні зараз платформи онлайн-комунікацій, такі як Telegram, Google, Facebook, WhatsApp та Viber.

Як повідомлялося, Telegram погодився видавати російським спецслужбам IP-адреси та номера телефонів користувачів.

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