Чи готова дитина до першого класу: все, що потрібно знати батькам

Чи готова ваша дитина до школи морально або фізично, як можна мотивувати своє чадо і не нашкодити. Напередодні 1 вересня Факти ICTV пропонують згадати поради Доктора Комаровського і шкільних експертів.

У цьому Фактам ICTV допомогли розібратися експерти:

Євген Комаровський – дитячий лікар, кандидат медичних наук (Харків);

Світлана Кухарук – дитячий психолог (Тернопіль);

Анна Михайлова – поведінковий терапевт і власник дитячого центру Мішкіна школа (Запоріжжя);

Олена Фіданян – директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту (Київ).

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Що таке психологічна готовність до школи?

Розвиток інтелекту має відповідати розвитку уваги, мислення, пам’яті відповідно до тестами для шестирічних. Дитині необхідно бути готовою приймати нові знання. Зверніть увагу на емоційну, соціальну та інтелектуальну зрілість свого чада.

Як вмотивувати дитину до навчання?

Мотивація у вчорашніх вихованців дитсадка ігрова, їм важливо, щоб їх розважали та дивували. Тому серйозної мотивації у першокласників немає, вона формується в процесі навчання за допомогою цікавих книг, розвитку індивідуальних здібностей.

Якщо дитина “домашня” і не ходить в дитячий садок, то обов’язково потрібні підготовчі курси. Намагайтеся, щоб напередодні школи ваша малеча частіше спілкувалася з однолітками.

Як не нашкодити?

Якщо малюк вміє читати, рахувати і знає два десятка слів англійською – це зовсім не означає, що він готовий до існуючої системи навчання, до обсягу шкільних навантажень.

Рання інтелектуалізація і неправильне ставлення до раннього розвитку привели до частих випадків неврозу у дошкільнят.

Всі сили батьків кинуті на вивчення літер, цифр і планет сонячної системи. Замість цього потрібно створювати умови для розвитку здорової дитини.

У дитячих центрах і на підготовчих курсах, безперечно, навчать читати та рахувати, але не це головне.

Зацікавленність і допитливість – первинний імпульс, який управляє і підтримує увагу. Тому давайте можливість дітям самотужки грати, досліджувати, творити і витворяти.

Гра та фантазія сприяють впевненості в собі та успіху. Ось, що допоможе підготувати дитину до школи.

Коли йти в школу – в шість або сім років?

На думку психологів протипоказання до школи в шість років можуть бути, якщо дитина часто хворіє. Це означає, що нервова система ще не сформувалася, тому буде важко довгий час утримувати увагу на уроці.

Високий рівень гіперактивності теж сигнал до того, що рік краще почекати. У цьому випадку корисно побути вдома і походити на підготовчі заняття.

Лікар Комаровський впевнений, що рік різниці стосується саме питання здоров’я:

– Якщо є шанс на рік довше стрибати і скакати, а не сидіти за партою, то це, звичайно, ідеально.

Я вважаю, що це принципово. По-перше, це вік, коли йде зміна зубів та дуже інтенсивне зростання дитини. У цей час активність дітям життєво необхідна.

Що необхідно для вступу до школи?

При вступі в спеціалізовану школу дитина повинна пройти співбесіду. Це передбачено Інструкцією про порядок конкурсного прийому дітей до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл.

Прийом дітей до перших класів усіх загальноосвітніх навчальних закладів має здійснюватися на позаконкурсній основі.

Зауважимо, що Департамент не передбачає норму і двічі виступав з ініціативою про її скасування.

Як обрати школу?

Олена Фіданян, директор Департаменту освіти і науки, молоді та спорту рекомендує батькам майбутніх першокласників вибирати не заклад, а вчителя близького по духу і темпераменту до дитини. Адже обраний педагог на довгі роки стане другою мамою для школяра.

Євген Комаровський вважає, що при виборі навчального закладу потрібно звернути увагу на умови в плані фізичного здоров’я:

– Перше, куди б я пішов – це спортзал в школі. Ми повинні чітко розуміти, для чого дитина ходить на урок фізкультури. А саме для того, щоб активно працювало серце, судини, щоб було відповідне навантаження на суглоби.

А ще підступне питання, яке я поставив би директору: Скільки у вас чоловіків педагогів? Знаєте чому? Якщо жінка може дозволити собі працювати на мізерну зарплату, то чоловік не має такої можливості.

Якщо в школі 30% чоловіків, значить, там адекватна зарплата. Це говорить про те, що адміністрація цінує своїх педагогів і для них дуже важливо мати кваліфіковані кадри. Зрозуміло, мова йдеться не про державні заклади.

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Для лікаря Комаровського школа сьогодення – це один з найстрашніших ворогів дитячого здоров’я.

– Ми зробили так, що хороша школа це та, де є три мови і навчання етикету. Для мене, це та, де є басейн і хороший спортзал.

Я багато років боровся і писав, що наші діти повинні вчитися 10 років, а не 12.

Для мене, як для лікаря, це обурливо. Тому що спочатку потрібно було створити умови, щоб діти не втрачали в школі своє здоров’я.

Якщо ми формуємо здорову націю, то це першочергово. А здорова нація буде розумною. Ось це головне. А у нас виходить, що всі розумні, але не вилазять з хвороб.

Досвідчені батьки радять не тільки звертати увагу на рейтинги, педагогічний склад та імідж навчального закладу, а й обов’язково поспілкуватися з мамами і татами, чиї діти ходять до школи, яка вам до вподоби.

Ціна питання

Журналісти сайту Факти ICTV опитали батьків першокласників і з’ясували, що проблема хабарництва при зарахуванні до шкіл України продовжує існувати.

Середня сума, озвучена батькам по Києву – від 100 до 400 $, по інших регіонах країни – від 3000 до 12000 грн.

Нагадуємо, якщо в комунальному навчальному закладі від вас вимагають гроші за вступ або інші платежі, звертайтеся на гарячу лінію Департаменту по телефону 279-35-26 або на електронну адресу [email protected]

Марина Лишак

Фото: Pixabay