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“Долар по 8”: у НБУ оцінили витрати на підтримку курсу

Національний банк України витратив на утримання курсу $40 млрд з 2011 року по 2014 рік.

Про це сказав заступник голови регулятора Олег Чухрій, пише Українські новини.

– З 2011 року по 2014 рік для утримання курсу на певному рівні Національний банк витратив $40 млрд. Наш борг в іноземній валюті $46 млрд, – заявив він.

Читайте: МВФ не допоможе: експерти дали прогноз курсу долара

Чурін зазначив, що станом на сьогодні в Україні плаваючий курс гривні.

– Національний банк не відповідає за курс ні за законом, ні Конституцією. Мета НБУ – досягнення низької стабільної інфляції, – додав Чурий.

Нагадаємо, 5 порад, як не прогоріти на валюті.

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