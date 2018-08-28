“Долар по 8”: у НБУ оцінили витрати на підтримку курсу

Національний банк України витратив на утримання курсу $40 млрд з 2011 року по 2014 рік.
Про це сказав заступник голови регулятора Олег Чухрій, пише Українські новини.
– З 2011 року по 2014 рік для утримання курсу на певному рівні Національний банк витратив $40 млрд. Наш борг в іноземній валюті $46 млрд, – заявив він.
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Чурін зазначив, що станом на сьогодні в Україні плаваючий курс гривні.
– Національний банк не відповідає за курс ні за законом, ні Конституцією. Мета НБУ – досягнення низької стабільної інфляції, – додав Чурий.
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