Дружбі кінець: Україна розриває великий договір з Росією

Президент України Петро Порошенко доручив українському МЗС підготувати документи для розриву угоди про дружбу з Росією.

Україна юридично готова до припинення Договору про дружбу, співробітництво і партнерство з РФ, укладеного в 1997 році, очікує відповідних документів від МЗС, заявляє президент Петро Порошенко, пише Інтерфакс-Україна.

– Сьогодні ми підійшли досить підготовленими і юридично захищеними до наступного кроку: припинення дії Договору про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією, який з вини Москви вже давно став анахронізмом, – сказав він на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України у вівторок у Києві.

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– Уже найближчим часом чекаю від Міністерства закордонних справ необхідний пакет документів для початку реалізації цього процесу, – сказав глава держави.

Нагадаємо, Порошенко заявив, що встановлення миру в Україні залежить від Кремля.