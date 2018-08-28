Дистрофія, анемія, гіпоксія. Сенцов повідомив про свій стан

Незаконно ув’язнений у РФ український режисер Олег Сенцов повідомив про серйозні проблеми зі здоров’ям, у тому числі про дистрофію, анемію та гіпоксію.

Відповідний уривок з листа Олега Сенцова продюсер постановки його п’єси Анна Паленчук опублікувала в Facebook.

– Я взагалі не вірю, що мене до них випустять (мова йде про наші зйомки), або взагалі це станеться. Щоб зрозуміти про моє самопочуття загугли: дистрофія, анемія, гіпоксія (киснева недостатність), – написала вона.

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За словами Паленчук, лист від Сенцова вона отримала після майже двох тижнів мовчання.

– Цей лист написано рукою Олега та з властивим Олегу гумором. Це відповідь на мій лист від 17 серпня.

А Олег, як я думаю, написав його 21 серпня. Хоча дата погано відсканована, – уточнила вона.

Паленчук також додала, що Сенцову, швидше за все, передають не всі листи.

Тим часом екс-президент Польщі Лех Валенса запропонував номінувати Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

Фото: Save Oleg Sentsov/Facebook