Газ для населення може здорожчати одразу на 30% – прогноз аналітика

Ціни на газ для населення можуть підвищити в один момент. Здорожчання складе більше 30% від діючої вартості, впевнений експерт.

Кабінету міністрів України доведеться істотно підвищити ціни на газ для населення в один момент, а не розтягнути зростання тарифів на кілька етапів.

МВФ відхилив усі пропозиції про розтягування підвищень цін на кілька місяців, заявив співголова Фонду енергетичних стратегій Дмитро Марунич в ефірі 112 Україна.

– Зараз бачимо, що інтрига, ймовірно, завершується, Гройсману не вдалося виторгувати те, чого хотілося, – якесь підвищення на рівні 2-3% на квартал.

Захід хоче підвищувати одразу істотно. Конкретний відсоток розрахувати не так просто… Але я думаю, що підвищення буде істотним, більше 30%, – зазначив аналітик.

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Нагадаємо, однією з умов отримання Україною траншу залишається приведення цін на газ до економічно обґрунтованих.

У Нацбанку розраховують отримати кредитний транш МВФ до кінця осені.

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