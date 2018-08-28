Javelin для цього: Волкер спрогнозував танковий наступ РФ

Україна може використовувати Javelin в разі, якщо Росія почне танковий наступ, але він малоймовірний з боку агресора.

Про це спецпредставник США у питаннях України Курт Волкер заявив в інтерв’ю Голосу Америки.

– Якщо Росія почне танковий наступ – так! – відповів Волкер на питання про можливість застосування американських Javelin. – Саме для цього ця зброя. Це – оборонна зброя проти танкового наступу, – додав він.

Водночас танковий наступ з боку Росії не є вірогідним, переконаний спецпредставник. На його думку, більш імовірно, що триватимуть бойові дії низької інтенсивності.

– Гадаю, що також дуже трагічне насильство низької інтенсивності триватиме з використанням мінометів, снайперів, бомб та мін, – наголосив він.

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– Думаю, це частина вже відомого нам циклу – час від часу йде ескалація, а потім тиша. – зауважив Волкер. – Це було під час Нормандського формату.

До слова, Волкер розповів, яких дій можна очікувати від Росії в Азовському морі.

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