PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Ключове завдання - місія ООН: Меркель їде до України/

Ключове завдання – місія ООН: Меркель їде до України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну на початку листопада поточного року.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну на початку листопада поточного року, заявляє президент України Петро Порошенко.

– Цієї осені, на початку листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до України. Це є дуже яскравим свідченням особливої ​​уваги наших німецьких партнерів і розвитку партнерства з Києвом, – сказав Порошенко на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України у вівторок у Києві, говорячи про розвиток мінського переговорного процесу і необхідності введення миротворчої місії ООН на Донбас, пише Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що вже в перші дні нового політичного сезону у нього відбулися дві телефонні розмови з Меркель.

– Безумовно, ми обговорили наші подальші кроки щодо активізації мирного процесу з імплементації мінських домовленостей, включаючи Нормандський формат і перспективи розгортання – і це наше ключове завдання – миротворчої місії з мандатом Ради безпеки ООН на окупованому Донбасі, – підкреслив глава української держави.

Читайте: Говорили про Україну – Трамп і Меркель провели телефонну розмову

Порошенко зазначив, що в даний час це є єдиним шляхом створення безпекової складової мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.

Нагадаємо, Меркель поінформувала Порошенка про результати переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Сюрпризи для РФ. З чим Порошенко поїде на Генасамблею ООН
Говорили про Україну – Трамп і Меркель провели телефонну розмову
Підвищення соцзахисту військових: Порошенко підписав закон
Донбас відновлюватимуть усім світом
Український прапор скоро майорітиме в Донецьку – Порошенко
Москву зупинить об’єднана позиція цивілізованого світу – Порошенко
Україна НАТО
Порошенко вирішив закріпити в Конституції курс України на ЄС і НАТО
Петро Порошенко
Порошенко привітав українців з Днем незалежності
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка