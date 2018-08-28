Ключове завдання – місія ООН: Меркель їде до України

Канцлер Німеччини Ангела Меркель відвідає Україну на початку листопада поточного року.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит в Україну на початку листопада поточного року, заявляє президент України Петро Порошенко.

– Цієї осені, на початку листопада канцлер Німеччини Ангела Меркель здійснить візит до України. Це є дуже яскравим свідченням особливої ​​уваги наших німецьких партнерів і розвитку партнерства з Києвом, – сказав Порошенко на зустрічі з керівниками закордонних дипломатичних установ України у вівторок у Києві, говорячи про розвиток мінського переговорного процесу і необхідності введення миротворчої місії ООН на Донбас, пише Інтерфакс-Україна.

Він розповів, що вже в перші дні нового політичного сезону у нього відбулися дві телефонні розмови з Меркель.

– Безумовно, ми обговорили наші подальші кроки щодо активізації мирного процесу з імплементації мінських домовленостей, включаючи Нормандський формат і перспективи розгортання – і це наше ключове завдання – миротворчої місії з мандатом Ради безпеки ООН на окупованому Донбасі, – підкреслив глава української держави.

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Порошенко зазначив, що в даний час це є єдиним шляхом створення безпекової складової мінських домовленостей щодо врегулювання ситуації на сході України.

Нагадаємо, Меркель поінформувала Порошенка про результати переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним.