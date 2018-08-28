КМДА: Ми очікуємо на рішення уряду, котре допоможе повернути киянам гарячу воду

У середу, 29 серпня Кабмін має розглянути зміни до постанови КМУ № 110 та виділення державної субвенції на різницю в тарифах для ПАТ Київенерго.

Це дозволить вирішити питання штрафних санкцій, що були нараховані Нафтогазом, та правонаступництва боргу. Лише за таких умов можна відновити постачання гарячої води у столиці. Про це під час прес-брифінгу заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

– У результаті тривалих переговорів на рівні Кабінету Міністрів України маємо найбільш прийнятний варіант розв’язання проблеми. Держава виконує свої зобов’язання – виділяє субвенцію на погашення різниці в тарифах перед Київенерго у розмірі 729 млн грн. Лише після цього НАК Нафтогаз та Київтеплоенерго зможуть укласти угоду про постачання природного газу, – зазначив Петро Пантелеєв.

Він зробив особливий акцент на тому, що чинне законодавство передбачає: єдиним отримувачем та користувачем вказаної субвенції може бути виключно ПАТ Київенерго, тобто механізму передачі її до Київтеплоенерго – немає. У випадку, якщо цей механізм не буде використаний, то взагалі буде втрачена можливість часткового погашення боргу перед НАК Нафтогаз.

Петро Пантелеєв повідомив, що відповідне рішення Кабміну 29 серпня та виконання зазначеного алгоритму стане передумовою для подолання кризи в енергопостачанні міста. За його словами, подальше затягування призведе до неминучих негативних наслідків для нинішнього опалювального сезону.

Нагадаємо, НАК Нафтогаз наполягає, щоб нове підприємство – Київтеплоенерго взяло на себе борги за природний газ, що утворилися за період дії угоди з ПАТ Київенерго. До цього НАК Нафтогаз України відмовився укласти угоду з КП Київтеплоенерго на постачання природного газу. Це причинило відсутність гарячої води у киян та загрозу відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6.

– Наразі справа розглядається в Господарському суді м. Києва. Але ми усвідомлюємо, що не маємо часу очікувати судового рішення. В разі зупинки ТЕЦ-5 місто наражається на ризики перебоїв з електропостачанням, а якщо до середини вересня не запрацюють котельні і ТЕЦ на планову потужність, матимемо загрозу зриву початку опалювального сезону. Саме тому закликаємо уряд розглянути питання у середу та дати можливість Києву завершити процедуру врегулювання проблеми заборгованості, – сказав заступник голови КМДА.

У квітні 2018 року завершилася багаторічна угода міста з ПАТ Київенерго. У результаті функція постачання гарячої води й тепла перейшла до комунального підприємства Київтеплоенерго, яке було спеціально створене для цієї роботи. З 1 серпня 2018 року в користування Київтеплонерего переданий весь теплоенергетичний комплекс Києва: понад 2,6 тис. км тепломереж, майже 200 котельних та станцій теплопостачання, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, сміттєспалювальний завод Енергія.

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За час дії угоди у ПАТ Київенерго сформувався борг перед НАК Нафтогаз за спожитий природний газ у розмірі кількох мільярдів гривень. НАК Нафтогаз наполягає, щоб нове підприємство – Київтеплоенерго взяло на себе ці борги. З цієї причини НАК Нафтогаз України відмовився укласти угоду з КП Київтеплоенерго на постачання природного газу. НАК вимагає спочатку вирішити питання правонаступництва боргів. Це причинило відсутність гарячої води у киян та загрозу відключення ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, що забезпечують теплом та гарячою водою близько 70% Києва.