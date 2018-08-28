Кремль триматиме заручників до часу Х – Геращенко розповіла про позицію України

Віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко припускає, що Росія утримуватиме заручників до виборів в Україні, щоб використовувати їх звільнення у своїх інтересах

Про це Ірина Геращенко написала на своїй сторінці у Facebook.

Так, українська сторона на переговорах у Мінську не ділить заручників на тих, хто утримується в ОРДЛО і тих, хто перебуває у російських тюрмах.

– Я не хочу обговорювати цифри, нещодавно оприлюднені як позиція Москви і ОРДЛО, бо українські переговорники мають і в Мінську, та й в Москві відстоювати позицію України, а не переживати, як би не розсердити Кремль. Підкреслила одне, що маю чіткі директиви від Президента Порошенка : всіх- на всіх, це звільнення, в тому числі й всіх політв‘язнів Кремля”, – написала Геращенко.

За її словами, ОРДЛО ховає десятки утримуваних і Україна не погодиться забути наших людей у тюрмах окупантів.

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А у Росії інші плани на українських заручників.

– Певні останні заяви ще більше утверджують мене в думці: Кремль розігруватиме карту заручників на українських виборах, підігруватиме своїм фаворитам, триматиме заручників до часу Х, аби потім віддати лояльним і рідним Кремлю політикам, аби показати, що тільки вони в Україні “нормальні” і вміють домовлятися, таким чином намагаючись і впливати на суспільні настрої, й дискредитувати всі зусилля української влади, яка бореться за якнайшвидше звільнення, – написала вона.

Нагадаємо, як РФ відмовилася забрати 36 росіян в обмін на українців.

Фото: УНІАН