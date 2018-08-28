Курс долара на міжбанку перевищив 28 грн

Курс долара на міжбанківському валютному ринку перевищив позначку в 28 гривень – торги відкрилися котируваннями 28,05/28,09.

28 серпня торги по долару США на міжбанківському валютному ринку відкрилися котируваннями 28,05/28,09. До 12.00 котирування склали 28,02/28,07.

Мінімальні котирування покупки долара на звітний час склали 28,02, максимальні – 28,06.

Мінімальні котирування продажу долара з моменту відкриття склали 28,06, максимальні – 28,09.

Читайте: Курс долара в Україні: 5 порад, як не прогоріти на валюті

Тим часом торги по євро почалися з котирувань 32,78/32,83. До 12.00 котирування склали 32,76/32,82.

Торги по російському рублю відкрилися котируваннями 0,41/0,41, а до 12.00 котирування склали 0,41/0,41.

До речі, витрати Нацбанку на підтримку курсу з 2011 по 2014 рік склали $40 млрд.

Фото: Pixabay