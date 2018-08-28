Люди без власного авто, але з кількома спеціальностями. Яким буде світ через 10 років

Спойлер – точно не таким, як зараз. Зміниться все, у динамічному сучасному світі тренди змінюються щодня. А от технології та суспільні тенденції не такі гнучкі і для їх модифікації необхідний тривалий час. Факти ICTV дізнались, як ми житимемо через 10-15 років.

Яким буде майбутнє через 100 років, ми аналізувати не беремось. А ось спрогнозувати майбутнє, у якому житиме більшість з нас, цілком можливо. За даними футурологів, технології спростять нашу буденність, проте стануть на заваді професійному життю сотень працівників.

Смартквартири і відсутність гарячої води

Характеристика смарт щільно увійде в наше буденне життя. Не лише смартфони та розумні годинники стануть щоденними супутниками людей. На думку дослідників інституту інноваційних ідей, в розвинених країнах вже через якихось 10-12 років споживацькі технології охоплять усі сфери життя.

Ваш душ використовуватиме мінімальну кількість води і мила. Він рециркулюватиме використану воду назад, а також використовуватиме тепло для підживлення операційної системи. Поки ви одягатиметесь, ваш голосовий асистент на базі машинного навчання зможе підказати розклад на день, а також програти улюблені пісні.

Наше житло у майбутньому буде запам’ятовувати наші звички та побажання і виконуватиме їх. До інтернету буде підключена буквально вся побутова техніка в будинку.

Автоматична транспортна система, що підганятиме авто до будинку в необхідний час, заварена без зовнішнього втручання запашна кава та обід, що приготується сам з урахуванням особливостей стану здоров’я людини – це все зовсім недалека реальність.

Щоправда, зможуть користуватись такими технологіями скоріш за все жителі країн з розвиненою економікою. Та змін, хай навіть не таких масштабів, не уникнути нікому. Наприклад, в Україні звичайний дротовий зв’язок може зникнути вже менше, ніж за десятиліття.

Не вірите? Вже цього літа Укртелеком запустив пілотний проект відновлення фіксованого телефонного зв’язку в одному з українських міст з використанням мобільного зв’язку. Все – через крадіжку телефоних кабелів.

– У абонентів зберігається їх номер телефону, доступ до екстренних служб, порядок набору інших номерів, їм доступна на вибір низка тарифних планів на фіксовану телефонію. Єдине, що змінюється – це телефонний апарат, – повідомляють в Укртелекомі.

Якщо говорити про житло, то хоча й смартквартири навряд чи будуть доступні широкому загалу українців, проте з тенденціями сучасності неповороткій сфері ЖКГ все ж доведеться рахуватись. В профільному міністерстві нещодавно вже заявили про можливе прощання українських міст з централізованим постачанням гарячої води.

Таке явище вже відсутнє в більшості міст, тож подібна доля чекає і на решту – вважає міністр Геннадій Зубко. Майбутнє – за автономним нагрівом води. Це може бути система, що обслуговує окремий будинок, або бойлери в квартирах. Це зменшить витрати енергоресурсів на підігрів води та дозволить споживачам самостійно коригувати температуру води та відключати підігрів. Це ж саме чекає і на опалення приміщень.

У старих будинках, скоріш за все, централізоване опалення нікуди не дінеться. А от в новобудовах вже враховують побажання майбутніх мешканців, та будують квартири з автономними системами опалення, які дозволяють заощаджувати тепло та вимикати його у квартирах, коли там нікого немає, та регулювати його рівень в залежності від потреб в кожній кімнаті окремо.

Як змінимось ми

Суспільство буде більше думати про екологію та заощаджувати. Ці зміни вже спостерігаються тенденційно та набудуть масового характеру.

Турбота про довкілля, яка вже стала необхідністю, змінить ринок. Автомобілі на гібридних двигунах – лише перехідний етап між транспортом, що працює на бензині і поступово стає невигідним через забруднення повітря та дороговизну у використанні, та електрокарами, що все частіше з’являтимуться на дорогах. А енергію все більше країни здобуватимуть завдяки електростанціям (сонячні, вітрові та гідростанції).

Збільшення транспорту на дорогах та населення у містах при незмінному просторі змінить філософію життя людей. Все ширших масштабів набуватиме поки що лише набираючий обертів в Україні рух шерінгу (з англійської – ділитись).

Люди обиратимуть спільне проживання – суборенду житла, яке протягом життя людина змінюватиме не раз. Це дозволить жителям майбутнього зекономити гроші на купівлі нерухомості, меблів, бути більш мобільними і змінювати місце проживання досить швидко.

Швидкість та мобільність розповсюдиться і на міжособистісні стосунки. Ніяких довгих залицянь – шлюби укладатимуться швидко, спільне проживання буде необов’язковим, його замінять віртуальні стосунки, які люди підтримуватимуть в будь-якій точці світу.

Самотні люди сім’ю взагалі зможуть просто орендувати на деякий час. Така послуга вже є в Японії. Не хочеш усе життя пов’язувати з однією людиною, або ж не вистачає часу на роки побудови стосунків та народження дітей, а родинного затишку хочеться прямо зараз? Будь ласка – плати гроші і насолоджуйся. А як набридне, можна знову усамітнитись.

Зміни торкнуться і транспортної системи. Оренда автомобілів стане в рази простішою, ніж зараз. Автівку можна буде орендувати просто на узбіччі. В майбутньому стануть поширеними додатки, що вже зараз випробовуються у Китаї.

Транспорт зможе взяти будь-який зареєстрований користувач відповідного додатка. Він просто відслідкує найближчу автівку або навіть велосипед, який полишив інший користувач на узбіччі. Платити треба буде тільки за час користування. Більшість таких автомобілів будуть безпілотними.

Це зробить явище особистого автотранспорту невигідним і дорогим атрибутом, який існуватиме лише як хобі серед заможних людей. Наприклад, як кінний спорт зараз.

Відстані між містами стануть ще коротшими у часі.

Нещодавно міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що Україна підписала контракт з компанією, що займається створенням надшвидкісної залізниці.

Коли ми говоримо про новий вид транспорту такий, як Hyperloop, швидкістю 1200 кілометрів на годину, вигода очевидна. Більш того, Hyperloop відповідно до не моїх оцінок, а американських компаній, які їх розробляють, окупається протягом 12 років, – заявив Омелян.

За оптимістичними прогнозами міністра, таке з’єднання може з’явитись в Україні вже за 5-7 років. Якщо так і буде, відстань від найзахіднішої до найсхіднішої точки України у 1316 кілометрів можна буде подолати за годину.

Як зміниться ринок праці

Негативний бік автоматизації – заміна людських трудових ресурсів. За підрахунками міжнародної консалтингової компанії McKinsey&Co, штучний інтелект залишить без роботи у 2030 році більше пів мільйона людей у всьому світі.

У зоні ризику працівники, чия робота полягає у виконанні одних і тих самих дій, які можна запрограмувати в автоматизовану систему. Мова йде про водіїв транспорту, замість яких рухатимуться автівки-безпілотники, що завдяки зв’язку зі супутниками, відслідковуватимуть найкращий маршрут з урахуванням заторів, та зведуть вірогідність ДТП майже до нуля.

Автомати повністю замінять касирів супермаркетів, адміністраторів офісів, екскурсоводів та більшу частину обслуговуючого персоналу. Під загрозою професійне майбутнє і у спеціалістів з обробки даних, яких замінять програми.

В той же час автоматизація не зможе замінити креативний людський мозок, тож професії, пов’язані із застосуванням інтуїції та творчих навичок, нікуди не дінуться. Принаймні поки що. Це лікарі, психологи, слідчі, фотографи, поліцейські та соцпрацівники.

А ще збільшення роботизації світу потребує і більшої кількості людських трудових ресурсів, що обслуговуватимуть діючі та створюватимуть нові автоматичні системи. Тож сфера програмування в майбутньому буде ще актуальнішою.

Тож збільшення населення та зменшення ринку праці посилять конкуренцію серед спеціалістів. І це свідчить про головний тренд майбутнього світу, до якого треба бути готовими вже зараз. Це пластичність та готовність змінювати кілька професій протягом життя.

Догматичний світ, коли людина присвячувала все життя одній професії, чи навіть більше – продовжувала справу батьків, йде в минуле. Ми маємо мати гнучкий розум і бути готовими навчатись і через 10, і через 20 років після закінчення школи та університету.

Фото: dreamstime

Яна Семенюк