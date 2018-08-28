НБУ випустив монету з університетом у Сімферополі

Нацбанк України 28 серпня ввів у обіг пам’ятну монету до 100-річчя Таврійського національного університету імені Вернадського номіналом 2 гривні.

Про це повідомляється на сторінці Музею грошей Національного банку України у Facebook.

На аверсі монети – логотип Таврійського національного університету імені Вернадського.

На реверсі – будівля театру у Сімферополі, де 14 жовтня 1918 року відбулося урочисте відкриття університету.

Праворуч на тлі будівлі відтворено портрет видатного українського вченого Володимира Вернадського, який очолив Таврійський університет у жовтні 1920 року.

До слова, у вересні 2016 року Таврійський національний університет з анексованого Криму переміщено до Києва.

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Нагадаємо, що 27 квітня Нацбанк ввів в обіг нові монети номіналом 1 та 2 гривні. Вони повинні поступово замінити паперові банкноти відповідного номіналу.

Фото: Музей грошей НБУ