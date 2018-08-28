Новый график работы пунктов пропуска на Донбассе

В пресс-центре ООС назвали новый график работы контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе.

Контрольные пункты въезда-выезда на Донбассе сокращают время работы. Граждан, планирующих пересечь линию разграничения, просят это учитывать.

Об этом во вторник, 28 августа, сообщили в пресс-службе Операции объединенных сил.

– Распоряжением командующего Объединенных сил с 1 сентября 2018 года для всех контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения в районе проведения ООС установлен новый график работы, – говорится в сообщении.

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Как отмечается, контрольно-пропускные операции будут осуществляться ежедневно в новых временных рамках с 07.00 до 18.30.

Как известно, 28 августа пункт пропуска Майорское возобновил работу после нескольких дней вынужденного перерыва.