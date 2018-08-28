Обстріл Верхньоторецького. На території дитсадка поранена жінка

У селищі Верхньоторецьке Донецької області 27 серпня в результаті обстрілу бойовиками поранення отримала жінка, що знаходилася на території дитячого садка.

Про це повідомляє Міністерство оборони України.

– О 16.00 на території дитячого садка по вулиці Залізничній, 75, в результаті обстрілу з автоматичної зброї з боку російсько-окупаційних військ отримала поранення передпліччя правої руки місцева мешканка 1990 року народження, – йдеться в повідомленні.

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До слова, днями поблизу Кримського внаслідок бою загинули п’ятеро українських військових, ще семеро дістали поранення різних ступенів тяжкості.

Фото: dpchas.com.ua