Погода в Україні на сьогодні, 28 серпня (КАРТА)

У вівторок, 28 серпня, в Україні буде тепло. Опади очікуються лише на заході та півночі країни.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На сході без опадів, температура до +33°.

Жителів південних регіонів очікує сонячна погода. Температура до +35°.

На заході України пройдуть дощі і грози. Температура до +26°.

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У північних областях пройдуть грози. Температура до +30°.

У центрі хмарно з проясненнями, температура до +32°.

У Києві очікується гроза, температура до +29°.

До речі, протягом тижня синоптики прогнозують зниження температури і короткочасні дощі переважно в західних областях.