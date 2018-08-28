Порошенко скликає РНБО через РФ в Азовському морі

Президент України Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України підготувати свої пропозиції для засідання Ради безпеки і оборони України щодо забезпечення українських інтересів в акваторії Азовського моря і реакції на протиправні дії Росії у цьому регіоні.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

– Очікую пропозицій (МЗС – Ред.) щодо забезпечення наших інтересів в акваторії Азовського моря. Я не збираюся з цим миритися, і твердо впевнений, що ситуація, яка складається зараз, категорично неприйнятна, – сказав Порошенко.

Також президент додав наступне:

– Доручив підготувати відповідне засідання Ради з нацбезпеки і оборони України з цього приводу і прошу МЗС швидше підготувати свої пропозиції. Тому що протиправні і підступні дії не повинні залишатися безкарними і без відповідної міжнародної реакцій.

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Як повідомлялося, 17 серпня 2018 року міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що Міністерство розробило комплекс контрзаходів, включаючи обмеження пасажирського сполучення з РФ, у відповідь на дії РФ щодо перешкоджання судноплавству в Азовському і Чорному морях і розраховує на їх якнайшвидше затвердження урядом.