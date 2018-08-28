РФ перекинула новітню техніку на Донбас

Росія використовує Донбас як полігон для випробування своїх нових боєприпасів, техніки та озброєння.

Про це в інтерв’ю Обозревателю розповів офіцер ЗСУ Анатолій Штефан Штірліц.

– Причому, доказів цьому – тисячі. Останнє – випробування нової реактивної системи, реактивного снаряда, якого у нас немає на озброєнні, – сказав він.

За його словами, виглядає це як навчання, але “нам потрібно готуватися – тому що під виглядом цих навчань ворог може займати вигідні для можливого наступу позиції”.

Він зазначив, що в умовах гібридної війни Росія може приймати неадекватні рішення, але ЗСУ готові завдати удару у відповідь.

– Чим більше вони сюди техніки пришлють, тим більше ми її спалимо, – додав військовий.

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До слова, нещодавно 7 реактивних систем залпового вогню Град зафіксували спостерігачі ОБСЄ на полігоні бойовиків.

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