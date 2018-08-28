Скрізь маслянистий наліт: у Криму стався викид невідомої речовини

На півночі Криму стався викид в атмосферу невідомих речовин, через які на деревах і дахах будинків почав з’являтися жовтий маслянистий наліт.

Про це заявив так званий “віце-прем’єр Криму Ігор Михайличенко, повідомляє РІА Новини.

– В місті Армянську стався викид в атмосферу речовини невідомого походження. На металевих предметах, дахах будинків, листі дерев утворився маслянистий наліт, що має жовтуватий відтінок, – сказав Михайличенко.

За його словами, до Армянська “негайно виїхала група фахівців “Міністерства екології та природних ресурсів Криму”, “міжрегіонального управління Росспоживнагляду”, представники “прокуратури”.

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– Проведений забір необхідних проб для проведення відповідних досліджень. Природа походження речовини, що випала поки не визначена. Чекаємо на результати досліджень. Про те, що за речовина і яка природа її походження, можливо буде говорити тільки після отримання результатів досліджень, – сказав він.

Раніше Факти ICTV писали, що Генбанк, що входить до групи банку Росія, припинив обслуговування карт платіжних систем Visa і MasterCard в окупованому Криму з 14 серпня.