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Смертельна ДТП у Харкові: мажора Енгібаряна звільнили

Сьогодні колегія суддів Апеляційного суду Харківської області прийняла рішення звільнити водія Toyota Cаmry Тиграна Енгібаряна, який на пішохідному переході у Харкові на смерть збив 17-річного хлопця.

ДТП

Про це повідомляє KHARKIV Today.

Прес-секретар Апеляційного суду Євгенія Бондаренко повідомила, що суд задовольнив апеляційну скаргу адвокатів і обвинуваченого, змінивши реальний термін на умовний.

– Вирок районного суду змінено відповідно до статті 75 КК України. Енгібарян звільнений від відбування основного терміну покарання з випробуванням, – сказала вона.

Для Енгібаряна встановлений випробувальний термін три роки, протягом якого він повинен з’являтися для реєстрації, повідомляти про зміну місця проживання.

Винуватець смертельної ДТП відразу ж був звільнений із залу суду. Постраждала сторона, яка була присутня при винесенні рішення, не заперечувала.

У термін зарахують попереднє утримання з 16 січня по 28 серпня 2018 року.

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Нагадаємо, 18-річний водій у середині січня на смерть збив 17-річного хлопця. Водій виїхав на зустрічну смугу, щоб об’їхати машини, які зупинилися на світлофорі, і на швидкості врізався у пішохода. Студент помер на місці, а Енгібарян поїхав з місця аварії.

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