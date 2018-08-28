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Сюрпризи для РФ. З чим Порошенко поїде на Генасамблею ООН

Президент України Петро Порошенко 26 вересня виступить на засіданні Генасамблеї ООН. Планується також ряд важливих зустрічей і кілька неприємних сюрпризів для російської делегації.

Про це повідомив на брифінгу постійний представник України при ООН Володимир Єльченко, передає 112.ua.

– Порошенко має умовно такі часові рамки станом на сьогодні – з 24 до 27 вересня, але, звичайно, це буде ще підтверджуватися. 26-го наш президент виступить на Генасамблеї відразу після обідньої перерви, – заявив він.

За його словами, під час виступу Порошенко говоритиме про Голодомор, оскільки цього року виповнюється 85 років цієї трагедії.

Крім того, заплановані зустрічі президента з генсеком ООН і головою Генасамблеї.

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Єльченко анонсував “кілька неприємних сюрпризів” для російської делегації.

– Ми готуємо цілий ряд ініціатив на Генасамблею, я не можу розкривати їх. Ви розумієте, що наш потужний північний сусід тільки цього чекає. Але як я говорив і в минулому, і позаминулому році, – їх чекає кілька неприємних сюрпризів. Це з приводу Криму, Донбасу, щодо питання під умовною назвою “мілітаризація Криму”, – уточнив він.

Представник України при ООН також додав, що в резолюціях піднімуть питання політв’язнів.

Нагадаємо, 73-а Генеральна Асамблея ООН відкриється 18 вересня. Виступи глав держав і керівників делегацій почнуться з 25-го числа і триватимуть до 1 жовтня.

До слова, у 2017 році Порошенко презентував на Генасамблеї ООН план введення миротворців на Донбас.

Фотоgettyimages.com

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