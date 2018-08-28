Транш МВФ Україна може отримати до кінця осені – НБУ

Черговий кредитний транш Міжнародного валютного фонду (МВФ) у рамках програми EFF Національний банк України розраховує отримати до кінця осені.

НБУ розраховує отримати черговий кредитний транш МВФ у рамках програми EFF до кінця осені, повідомив заступник глави центробанку Олег Чурій, передає Інтерфакс-Україна.

– Наш прогноз – нам вдасться домовитися з МВФ, і в наш прогноз ми закладаємо отримання траншу до кінця осені в сумі близько $2 млрд, – зазначив він.

За словами Чурія, співпраця з МВФ відкриває Україні шлях до залучення фінансування від інших міжнародних організацій, таких як Світовий банк і Європейська комісія, на суму загальну близько $1,5 млрд.

Ці кошти Україна може отримати до кінця року.

За словами заступника глави НБУ, це буде позитивним сигналом для приватних інвесторів. Україна зможе вийти на зовнішній борговий ринок і розмістити довші цінні папери та за нижчою ставкою.

– Ми очікуємо, що Міністерство фінансів зможе розмістити євробонди на суму близько $1,5 млрд. Це досить серйозна сума, яка зайде в резерви, що дозволить країні здійснювати зовнішні виплати та Нацбанку операції валютному ринку, – сказав він.

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Чурій також звернув увагу, що вартість запозичення на зовнішньому ринку залежить не тільки від МВФ, але й від ситуації на світових ринках.

Сьогодні вона не зовсім сприятлива для ринків, що розвиваються, але “ситуація динамічна і може швидко змінитися”.

– У Мінфіну буде можливість вийти з позикою, яка їм необхідна для фінансування і поточних виплат за боргами, і дефіциту бюджету, – додав Чурій.

Нагадаємо, місія МВФ приїде до Києва з 6 по 19 вересня 2018 року.

Тим часом Україна позичила на зовнішньому ринку $725 млн із терміном погашення у 2019 році.

Фото: Alex Wong/Getty Images