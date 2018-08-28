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У Криму сказали, звідки взявся іржавий наліт

Так званий “глава” Криму Сергій Аксьонов визнав викид невідомої речовини на заводі Кримський титан у Армянську.

Липка іржа на предметах

При цьому він стверджує, посилаючись на попередні дані Росспоживнагляду, що це не загрожує здоров’ю кримчан, передає ТАСС.

За його словами, у повітрі дійсно видно і відчувається суспензія, а на поверхнях з’явився осад.

Окупаційна влада обіцяє повідомити результати роботи спеціальної комісії до кінця дня.

Нагадаємо, днями жителі Армянська в окупованому Криму виявили, що всі металеві предмети в будинках за ніч вкрилися дивною липкою іржею.

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Раніше ми писали, що в Криму море перетворилося на “фекальний бульйон”, через що відпочивальники скаржаться на різні інфекційні захворювання.

ФотоКрымский Бандеровец

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