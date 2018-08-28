Україна готова розірвати морську угоду з Росією

Для розблокування Азовського моря адміністрація президента і уряд готуються до денонсації деяких морських угод із Росією.

Про це заявив представник президента України з питань АРК Борис Бабін в ефірі 112 Україна.

Однак він зазначив, що Україна може розірвати лише одну угоду з РФ – договір про квоти на видобуток рибних ресурсів в Азовському морі від 1993 року.

Бабін також повідомив, що паралельно угруповання оборонних сил у водах поблизу Маріуполя буде значно посилено.

Читайте: Провокації в Азовському морі – РФ змінила тактику

– У нас були відповідні наради, ми вислуховували позицію відповідних відомств і з питань угоди 2003 року, і з питань більш спірної угоди 1993 року щодо рибальства на Азові. Але головним у протидії на морі є посилення відповідної військової складової і забезпечення належного рівня безпеки, – зазначив він.

Раніше стало відомо, що керівництво України вивчає силовий сценарій розблокування ситуації в Азовському морі.

Фото: Dreamstime