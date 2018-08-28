Утілює всі ідеали: Сенцова висувають на Нобелівську премію

Екс-президент Польщі Лех Валенса запропонував номінувати політв’язня Кремля Олега Сенцова на Нобелівську премію миру.

Міністр культури України повідомив, що у Польщі пропонують висунути кандидатуру українця, політв’язні Кремля Олега Сенцова у кандидати на Нобелівську премію миру.

Про це він повідомив у Facebook.

За його словами, лауреат Нобелівської премії миру, екс-президент Польщі Лех Валенса відгукнувся на заклик Польської кіноакадемії виступити з заявою на захист Сенцова та номінувати його на Нобелівську премію миру.

– Це надзвичайна новина, яка має стати відомою в усьому світі і, впевнений, допоможе врятувати життя українському митцю!, – заявив Нищук

Він подякував польським друзям за таке рішення і додав, що дружба між українським і польським народами – не слова, а багаторічна історія.

– Олег, як ніхто інший, достойний такої відзнаки, – написав міністр.

У свою чергу на сайті Польської кіноакадемії опубліковали відповідний лист Валенси.

– Сенцов підтримав Євромайдан на захист України, як частини демократичної Європи. Він мирно протестував проти анексії свого рідного Криму, а потім був заарештований російськими спецслужбами. Його засудили до 20 років ув’язнення за підсумками несправедливого судового розгляду, незважаючи на те, що головний свідок звинувачення відкликав свідчення як дані під примусом, – зазначив Валенса.

Він також підкреслив, що понад 100 днів тому Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити політв’язнів.

Читайте: Вакарчук закликав звільнити Сенцова та присвятив йому пісню

– Я глибоко переконаний, що Сенцов втілює всі ідеали, які мотивували мене під час моєї мирної боротьби за майбутнє світу. Віра в демократію, в мирні методи, відмова від ненависті, робота на зміцнення солідарності між народами і кінцева жертва на благо інших – все це дуже похвальні якості, гідні найвищого визнання вільного світу, – сказав нобелівський лауреат.

Він повідомив, що саме з цих причин він звертається до всіх людей доброї волі, щоб допомогти звільнити Олега Сенцова, і пропонує номінувати його на Нобелівську премію миру.

Нагадаємо, Держдеп США попередив, що за можливу смерть Олега Сенцова доведеться відповідати офіційним представникам Росії.

Фото: УНІАН