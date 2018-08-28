Відмова від гарячого водопостачання: плюси, мінуси та альтернативи

Влада пропонує українцям відмовитися від централізованого гарячого водопостачання. До чого це призведе, які плюси і мінуси, а також альтернативи – далі у матеріалі.

З такою пропозицією виступив віце-прем’єр-міністр, міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко.

В інтерв’ю він повідомив, що виступає за відмову від централізованого гарячого водопостачання на користь автономного. Воно може бути будинковим, квартальним або районним. Мовляв, це нормальна практика, яка вже реалізована в Україні. Наприклад, у Нікополі, Покровську та Марганці.

Серед плюсів – можливість заощадити. Але спочатку доведеться вкласти гроші та купити бойлер. Його вартість окупиться у середньому за 5 років. А от двохконтурні котли, які можуть одночасно і гріти воду для споживання, і опалювати квартири, коштують набагато більше. Але якщо ціни на електроенергію та газ залишатимуться більш-менш стабільними, автономні нагрівачі справді дозволять суттєво економити.

До того ж, вам будуть не страшні планові відключення гарячої води, та ви зможете на власний розсуд вирішити – підігрівати воду чи ні, це також додаткова економія. Проте, якщо людина передумає та захоче повернутися до централізованої системи через декілька років, це вже буде неможливо.

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До речі, раніше ми писали, коли у Києві включать гарячу воду.