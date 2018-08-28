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Волкер розповів, чого очікувати від РФ в Азовському морі

Спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер не очікує агресивних дій від Росії в Азовському морі, однак радить готуватись до усього.

Про це Курт Волкер заявив в ексклюзивному інтерв’ю Голосу Америки.

Так, ситуацію в Азовському морі Волкер вважає надзвичайно небезпечною, але великого наступу з боку росіян не передбачає.

– Росія, звичайно, має власну юридичну інтерпретацію, виходячи з анексії Криму. Вони вважають, що володіють територіальними водами та мають захищати міст, який побудували до Криму. Решта світу розглядає це, як українські прибережні та міжнародні води і занепокоєна посиленою воєнно-морською присутністю та зростанням її агресивності в Азовському морі. Але це не означає, що Росія готується до агресії, хоча ми завжди маємо бути до цього готовими, – заявляє Волкер.

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Крім того, Курт Волкер розповів щодо тиску на Росію.

– Я переконаний, що тиск зростатиме, – наголосив спецпредставник США з питань України. – Ви бачили це і від адміністрації США – кожні декілька місяців запроваджуються нові санкції через те, що Росія не досягає прогресу з жодних питань, з яких ми висловили своє занепокоєння. Це включає Сирію. Це включає Україну. Це включає дотримання прав людини, справу Скрипаля, – говорить Волкер.

– Ми вводимо санкції шар за шаром. Ви також бачите ініціативи від Конгресу. До цього спонукає і поведінка Росії, як і бажання продовжувати тиснути на адміністрацію. Видно, що відбувається рух з обох боків. Він триватиме, – наголосив посадовець.

Нагадаємо, санкції США проти РФ мають ефект, хоча ще й не досягли своєї головної мети – виконання Мінських угод.

Фото: Valentyn Leshchymenko/Dreamstime.com

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