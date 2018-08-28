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З дитиною за кордон: в якому випадку згода батьків не потрібна

В Україні змінилися правила вивезення дітей за кордон.

28 серпня набрали чинності відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою 3 липня, повідомляє Держприкордонслужба.

Окрім того, сьогодні набирає чинності постанова Кабміну від 22 серпня Про внесення змін до Правил перетинання державного кордону громадянами України.

Основні зміни:

– Той з батьків, який проживає з дитиною, може самостійно вирішувати питання тимчасового виїзду дитини за кордон за наявності заборгованості зі сплати аліментів іншого з батьків більше 4 місяців. При цьому дитина може виїхати за кордон строком до 1 місяця з тим із батьків, з ким проживає, не лише на лікування, навчання і відпочинок, але й на змагання, фестивалі, олімпіади та конкурси, у тому числі в складі організованої групи дітей.

Раніше для цього потрібно було отримати нотаріальний дозвіл.

– Право виїхати ненадовго за межі України з дитиною також отримає той з батьків, який не проживає з дитиною. Проте лише у випадку, коли він є добросовісним платником аліментів.

– Для цього йому необхідно звернутися з письмовою заявою до того з батьків, який проживає з дитиною. Дозвіл має бути наданий впродовж 10 днів. В іншому випадку за спрощеним порядком у наказному провадженні таке рішення виносить суд, – зазначають у ДПСУ.

– За умисне порушення встановленого законом обмеження щодо строку перебування дитини за межами України передбачена адміністративна відповідальність.

При цьому, якщо громадянина накладено адміністративне стягнення за вчинення такого правопорушення, він тимчасово обмежується у праві на виїзд за кордон з дитиною. Строк такого обмеження – 1 рік, окрім випадків наявності нотаріально посвідченої згоди на виїзд дитини другого з батьків.

Раніше міністр юстиції Павло Петренко повідомив у Twitter, що розглядається можливість дозволити тому з батьків, з ким проживає дитина, вивозити її за кордон на термін до 1 місяця без дозволу другого з батьків.

– Одна з новацій другого пакету законів #ЧужихДітейНеБуває – дати можливість тому з батьків, з ким проживає дитина, вивезти дитину за кордон до 1 місяця без дозволу другого з батьків, – написав він.

Зараз для вивозу дітей, які не досягли 16 років, потрібно нотаріально засвідчений дозвіл другого з батьків, з маршрутом прямування та часовими рамками поїздки. Один з винятків – позбавлення батьківських прав.

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– Дитина не повинна страждати, якщо батьки розлучаються. Це одна з головних задач, яку ставить перед собою наша команда, розробляючи кампанію #ЧужихДітейНеБуває, – написав Петренко.

До слова, Кабмін дозволив подавати заяви на отримання допомоги при народженні дитини в електронному вигляді.

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