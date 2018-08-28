Заступника начальника карного розшуку Одещини затримали в Києві – причина

Заступника начальника управління карного розшуку поліції Одеської області Олександра Байова затримали в Києві за розголошення службової таємниці.

Олександра Байова затримали 27 серпня, коли він приїхав до Генпрокуратури, щоб свідчити у давній справі проти свого начальника, повідомило Укрправді джерело в правоохоронних органах.

– Затримали вчора по статті 208, коли він сам прийшов у ГПУ. Оголосили про підозру за розголошення службової таємниці, – сказало джерело.

За словами співрозмовника, Байов приїхав свідчити у справі екс-начальника відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотичних речовин Олександра Шевченка.

– Колишній керівник ОБНОНу Шевченко є фігурантом справи Майдану, яку розслідує Генпрокуратура. Байов свого часу працював в ОБНОН.

Коли були обшуки в Шевченка, то в нього виявили якийсь папірець кримінальних зв’язків, який, на думку слідства, містить секретні дані.

Цей папірець нібито готував підлеглий Шевченка Байов. Для пояснень Байова викликали у ГПУ, щоб він дав свідчення проти Шевченка, – йдеться у повідомленні.

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Співрозмовник припустив, що вже по обіді 28 серпня Байов повернеться в Одесу та продовжуватиме виконувати свої обов’язки.

– Думаю, по обіді він приїде в Одесу. А акценти так розставляються навмисно, щоб здійснювати тиск на правоохоронців і на Байова, щоб отримати потрібні свідчення.

А він же (Байов. – Ред.) не ухиляється, співпрацює (Зі слідством. – Ред.), він діючий правоохоронець, його в розшук ніхто не оголошував, він сам прийшов, – додав він.

У ГПУ та поліції Києва поки не прокоментували інформацію.