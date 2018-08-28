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Жодного велосипеда. На Хрещатику вкрали весь пункт прокату

У Києві на Хрещатику розграбували пункт громадського велопрокату.

На Хрещатику вкрали весь пункт велопрокату

Про це у Facebook написав журналіст Олексій Курпас.

– Прокату велосипедів на Хрещатику більше немає, його вкрали! Судячи з усього, у деяких скотство – це нормальний стан! – обурився журналіст.

Читайте: Подорож на авто. Як зібратися в дорогу – 5 порад

Нагадаємо, 15 серпня в Києві відкрили 33 майданчики для прокату велосипедів – Bike sharing. Вартість прокату велосипеда становить 30 грн за 30 хвилин.

Фото: Алексей Курпас

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