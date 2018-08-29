1 вересня: Гриневич сказала, чому в школах немає підручників

Видавництва блокують через суди процес друку підручників для шкіл.
Про це заявила міністр освіти і науки України Лілія Гриневич, пише Інтерфакс Україна.
– У цьому році прогнозований тираж друку підручників 18,5 млн примірників, що майже в 2,5 разів більше, ніж кожного року. Ми друкуємо три лінійки підручників у зв’язку з реформою, також друкуємо двомовні словники для шкіл з мовою навчання національних меншин, хрестоматії та інші підручники та методичні матеріали, – сказала вона в ході засідання уряду в середу в Києві.
За словами міністра, 80% підручників для 5-х класів вже доставлено до обласних баз.
Також триває друк і починається доставка підручників для 1-го класу (прогноз: вересень-жовтень).
Підручники для 10-х класів на даний момент друкуються і будуть доставлені у школи в листопаді.
Вона зазначила, що всі підручники є в електронному вигляді, тому кожен може їх завантажити через доступ на сайті Міносвіти.
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Гриневич підкреслила, що така ситуація склалася у зв’язку з низкою проблем, які не залежали від Міносвіти.
– Перше – блокування закупівель видавництвами через судові позови. Шляхом чого, видавництва змушують нас надавати грифи і допускати до друку відверто неякісні підручники, – підкреслила вона.
Зокрема, розповіла міністр, мова йде про підручники з плагіатом і помилками.
Вона додала, що через судові процеси діють заборони на друк цілих лінійок підручників.
– Друга причина, це великий обсяг підручників та обмежені поліграфічні можливості українських поліграфічних підприємств, – додала міністр.
Гриневич вважає, що наступного року необхідно буде виходити на міжнародні поліграфічні ринки.
– Третя причина – погана процедура експертизи підручників, яка залишилася, не дивлячись на наші спроби це вдосконалити, – додала вона.
Четверта причина – інстуціональна слабкість у даному процесі.
Нагадаємо, з 1 вересня на учнів чекають зміни в освіті. Найбільше, як і торік, їх буде в початкових класах. Факти ICTV з’ясували, що нового підготувала школярам та їх батькам реформа освіти.
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