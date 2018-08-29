Боєць, що пройшов Іловайськ: Люди просто вмирали там, де були

Боєць батальйону Донбас Дмитро Куліш згадує криваві бої за Іловайськ.

Боєць батальйону Донбас Дмитро Куліш згадує жахи боїв за Іловайськ і порятунок з полону після виходу з Іловайського котла, пише НВ.

– У нас були дуже великі втрати під час боїв за Іловайськ. На останньому нашому місці бою ми зібрали 98 своїх загиблих. У нас було 36 тяжкопоранених, яких ми не могли транспортувати через надважкі травми – люди просто вмирали там, де були. Майже всі інші також мали поранення або контузії. Двоє тяжкопоранених померли під час транспортування в так звану буферну зону, яку росіяни надали нам для цих цілей, – розповів боєць.

Куліш, який опинився в полоні після виходу з Іловайського котла, був обміняний пізніше, ніж інші українські полонені.

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– 30 листопад 2014 ми потрапили в полон. Провів там майже рік – 10 місяців. Вони мене вибрали в якості злісного карателя, хотіли влаштувати якийсь суд, розстріляти мене. У результаті вийшло, що Правий сектор тоді взяв у полон бійця, батько якого також був терористом і мав сильні зв’язки. У тому числі й з ватажком терористів Олександром Захарченком.

Пам’ятаю, що десять днів велися переговори щодо мого можливого обміну. За перший день мене возили на цей обмін 9 разів. Потім Служба безпеки України допомогла – вони поставили в цьому питанні, так би мовити, кінцеву точку, і провели обмін, – згадує боєць.

До слова, Факти ICTV з’ясували, чи знайшли винних через 4 роки після кривавої трагедії в Іловайському котлі.

Фото: Тиждень