Чому дешевшає гривня і прогноз курсу долара на осінь

Гаряче літо гривні. Віражі для національної одиниці почалися вже наприкінці липня. В обмінниках змінювали курс долара по кілька разів на день. Хоча дефіциту валюти там ми не помітили. Чому ж тоді падає українська валюта? Нині курс вже перейшов межу в 28 гривень за долар і 32 за євро. У Нацбанку це пояснили зростаючим попитом на валюту з боку нафтогазових трейдерів. А також імпортерів споживчих товарів, які заздалегідь вирішили запастися «зеленими».



Та в НБУ заспокоюють: мовляв, усі, кому була потрібна валюта, – її вже купили. А тому не виключають, що невдовзі гривня може зміцнитися. Але економісти не надто вірять у таку перспективу. Для підтримки гривні лише за останні місяці НБУ витратив півмільярда доларів із резервів. А вони й були не надто солідними. На осінь експерти дають невтішний прогноз. Українська валюта може перетнути позначку в 29,3 гривні за долар, закладену на цей рік у держбюджеті. Втім, доля гривні багато в чому залежить від траншу МВФ. От тільки фонд вимагає від України підвищити ціни на газ для населення, що автоматично потягне за собою зростання тарифів на опалення.

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Дещо пом’якшити ситуацію, звісно, можуть аграрії, підтримавши країну валютною виручкою. Попри менший врожай цього року пшениці, ціни на світових ринках вищі. Щоправда тут є й свої мінуси, бо через це вже з вересня може подорожчати хліб та інші продукти. От тільки чи поспішатимуть аграрії завозити валюту в країну, якщо гривню восени лихоманитиме? Під питанням і транш МВФ, адже фонд зазвичай не кредитує країни напередодні виборів.

У чому ж тоді українцям зберігати свої заощадження, якщо вони є? Євро, враховуючи розбіжності в ЄС і складні економічні процеси в Греції та Італії, стає не надто стабільною валютою. У разі нової фінансової кризи уникнуть падіння лише чотири валюти: долар США, швейцарський франк, японська єна і сингапурський долар. Проти ж гривні, звісно, гратиме восени і закачування блакитного палива в газосховища, яке ми купуємо за валюту. А також купівля іноземного вугілля для електростанцій.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як світове зростання курсу долара вдарить по гривні.