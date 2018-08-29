До 2019. Де в Україні залишиться аналогове ТБ

Кабінет міністрів України зберігає аналогове телемовлення на територіях біля кордону з Росією, а також на деяких телеканалах до 2019 року.

Так, аналогове ТБ зберігається для Національної громадської телерадіокомпанії України та місцевих телекомпаній, які не мають ліцензій на цифрове мовлення, повідомляє Інтерфакс-Україна.

У пояснювальній записці до рішення сказано, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення повинен визначити перелік каналів, які продовжать своє аналогове мовлення до 31 грудня 2018 року з метою захисту національного інформаційного простору України на час переходу країни від аналогового до цифрового телемовлення.

Зокрема, це виняток стосуватиметься каналів на територіях, суміжних з українсько-російським кордоном, в зоні АТО, у Криму, а також канали мовлення НСТУ і місцевих телекомпаній, які не мають ліцензій на цифрове мовлення.

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Також Кабмін доручив Держспецзв’язку у дводенний термін доопрацювати постанову у частині уточнення термінів та суб’єктів, які здійснюють мовлення.

Нагадаємо, зміни з 1 вересня в Україні принесуть безліч нововведень для школярів, а дорослим українцям з початком осені доведеться попрощатися з аналоговим телебаченням.

Фото: Paweł Szpytma/Dreamstime.com