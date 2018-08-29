Фесенко: Порошенко залишається одним з головних фаворитів, незважаючи на високий антирейтинг

Політолог Володимир Фесенко, керівник Центру прикладних політичних досліджень Пента повідомив, що соціологічне опитування компанії Seetarget підтвердив загальну тенденцію електоральних уподобань.

Згідно з соціологічним опитуванням, чинний президент залишається одним з головних фаворитів, навіть незважаючи на його високий антирейтинг. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

– Ще раз про тему опитувань і рейтингів. 27 серпня були представлені результати опитування компанії Seetarget. Компанія нова, хоча серед тих, хто до неї причетний, є професійні соціологи з соцфаку КНУ і фахівці, які не один рік працювали в топових соціологічних службах. Тому будемо придивлятися. Якщо не брати до уваги рейтинги аутсайдерів, в основному підтверджуються тенденції, які проявилися в червні-липні: лідерство Ю. Тимошенко, друге місце А. Гриценко, п’ятірка кандидатів, що претендують на вихід до другого туру президентських виборів, – написав Володимир Фесенко.

При цьому, політолог зазначив, що в списку кандидатів в опитуванні відсутні В. Вакарчук і В. Зеленський, що на його думку могло вплинути на рейтинги інших фаворитів, зокрема, могло сприяти більш високому рейтингу А. Гриценко.

Володимир Фесенко підкреслив, що у президента Порошенко є потенціал для виходу в другий тур, незважаючи на високий антирейтинг, а також можливі “битви компроматів” між іншими кандидатами.

– З п’ятірки фаворитів поки тільки Порошенко не починав активної виборчої кампанії, хоча вже анонсував ряд її майбутніх тем: закріплення в Конституції прагнення України до членства в ЄС і НАТО, томос про автокефалію УПЦ. З урахуванням великого організаційного і фінансового потенціалу, Порошенко залишається одним з головних фаворитів, незважаючи на високий антирейтинг. Свій рейтинг чинний Президент може трохи підвищити за рахунок активної і масштабної виборчої кампанії, ефективної виборчої стратегії і тактики (тут можуть допомогти таланти Гриніва), гри на контрасті з іншими кандидатами. А ось що робити з антирейтингом? Парадоксально, але вирішення цієї проблеми може допомогти “війна всіх проти всіх”, масштабний і взаємний викид кандидатами компромату один проти одного, – підкреслив Фесенко.

При цьому, на його думку, Порошенко може стати кращою кандидатурою у невизначених з вибором виборців.

– У частини виборців, яка коливається, може формуватися мотивація голосування за чинного президента як за менше зло у порівнянні з Ю. Тимошенко, А. Гриценко, Ю. Бойко, О. Ляшко. Інакше кажучи, це буде “гра на мізері”, на малих рейтингах, – резюмував Володимир Фесенко.

Читайте: Будемо битися! Порошенко розповів, як Україна поверне Крим і Донбас

Нагадаємо, компанія Seetarget проводила соцопитування методом особистих інтерв’ю (face-to-face) на території всієї України за винятком окупованих територій АР Крим, Донецької та Луганської областей з 26 липня по 17 серпня 2018 року. Було опитано 2627 респондентів з 63 міських і 105 сільських населених пунктів. Похибка вимірювання складає не більше 1,92%.

Згідно з дослідженнями, найбільший рейтинг з кандидатів в президенти має Ю. Тимошенко, за яку готові проголосувати близько 18% тих, хто готовий голосувати і визначилися з вибором. За Гриценка готові віддати свій голос близько 14%, за Бойко – 11,2%, за Ляшко – 9,8%, за Порошенка – 9,1%, Рабиновича – 6,2%, Наливайченко – 3,9%, Скоцика – 3,7%, Садового – 3,4%, Тягнибока – 1,7%, Яценюка – 1,3%, Білецького – 1,1%.

При цьому найбільший антирейтинг має Порошенко – 50,2%. За Яценюка ні в якому разі не голосували б 31,6%, за Тимошенко – 23,9%, Ляшко – 20,5%, Бойко – 18,6%, Тягнибока – 17,5%, Рабиновича – 17,2% опитаних.