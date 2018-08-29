Під російським посольством у Києві президенту РФ Володимиру Путіну нагадали про Іловайський котел, який влаштувала Росія.

Під російським посольством у Києві зібралися бійці та родичі загиблих в Іловайську з вимогою прибрати руки від України, пише dn.depo.ua.

Учасники акції нагадали, що в цей день, чотири роки тому, саме президент Росії Володимир Путін влаштував справжню бійню в Іловайську.









Гори у пеклі: Путіна спалили під посольством РФ у Києві / 5 фотографий

Після молебню за загиблими учасники акції демонстративно спалили опудало Путіна і спробували передати російським дипломатам прийняту резолюцію про негайне звільнення політв’язнів.

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Але до них ніхто з дипломатів так і не вийшов. Сказали відправляти листи поштою.

До слова, Факти ICTV з’ясували, чи знайшли винних через 4 роки після кривавої трагедії в Іловайському котлі.

Фото: dn.depo.ua