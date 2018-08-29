Кабмін відклав подорожчання газу в Україні – терміни

Уряд України продовжив спецзобов’язання з продажу газу населенню і ТКЕ ще на місяць.
Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов’язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною до кінця вересня 2018 року.
Відповідне рішення прийнято на засіданні КМУ 29 серпня, пише Інтерфакс-Україна.
– Зараз тривають переговори з МВФ про приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету. Тому, з огляду на завершення терміну дії положення (про спецзобов’язання. – Ред.), виникає необхідність у його продовженні, – наголошується в пояснювальній записці до постанови.
Читайте: Що зміниться з 1 вересня 2018: субсидії, ціни, школи, лікарні та ТБ
До слова, експерт спрогнозував подорожчання газу для населення одразу на 30%.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS1mdWxsLXN0YWdlL0NBVC0yOTk0LzIuMDEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODYzNTQxODItMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+