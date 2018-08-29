Кабмін відклав подорожчання газу в Україні – терміни

Уряд України продовжив спецзобов’язання з продажу газу населенню і ТКЕ ще на місяць.

Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов’язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною до кінця вересня 2018 року.

Відповідне рішення прийнято на засіданні КМУ 29 серпня, пише Інтерфакс-Україна.

– Зараз тривають переговори з МВФ про приведення ціни на природний газ до рівня імпортного паритету. Тому, з огляду на завершення терміну дії положення (про спецзобов’язання. – Ред.), виникає необхідність у його продовженні, – наголошується в пояснювальній записці до постанови.

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До слова, експерт спрогнозував подорожчання газу для населення одразу на 30%.