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КПВВ Новотроїцьке закритий через пожежі і вибухи – ОБСЄ

На Донбасі закрили контрольно-пропускний пункт в’їзду-виїзду Новотроїцьке через пожежі, які призвели до детонації мін.

КПВВ Новотроїцьке закритий

Про це повідомляє у Facebook моніторингова місія ОБСЄ в Україні.

– За спостереженнями СММ ОБСЄ, контрольний пункт в’їзду-виїзду (КПВВ) у підконтрольному українському уряду Новотроїцькому тимчасово закритий через пожежі, які викликали детонацію мін у даному районі, – йдеться у повідомленні.

Читайте: Війна на Донбасі: опубліковані нові докази російської агресії

До слова, нещодавно 7 реактивних систем залпового вогню Град зафіксували спостерігачі ОБСЄ на полігоні бойовиків.

Фото: OSCE SMM – Special Monitoring Mission to Ukraine

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