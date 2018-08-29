Києву повернуть гарячу воду – Кличко назвав терміни

Гаряча вода в Києві знову з’явиться в помешканнях до 15 вересня.

Гарячу воду в Києві повернуть щойно з’явиться газопостачання, на яке доручив знайти фінансування прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

Про це журналістам після засідання уряду 29 серпня заявив Київський міський голова Віталій Кличко, пише УНІАН.

– Це конфліктне питання дійшло до того, що питання потрібно було вирішувати на рівні Кабінету міністрів. Зараз це рішення на засіданні уряду було прийнято, тому, я сподіваюся, в найближчий тиждень-два вже буде газопостачання, а відповідно і гаряча вода у киян, – заявив він.

Кличко підтвердив, що 15 вересня гаряча вода точно буде у киян. Також він додав, що не буде зриву опалювального сезону в столиці.

На засіданні уряду, яке відбулося 29 серпня, прем’єр-міністр Володимир Гройсман доручив Міністерству фінансів знайти джерела в державному бюджеті для надання субвенції на погашення різниці у тарифах на комунальні послуги в розмірі 730 млн грн, а Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства оформити і подати йому на підпис.

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28 серпня заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелєєв заявив, що для підписання договору на поставку природного газу до 15 вересня між комунальним підприємством Київтеплоенерго і Національною акціонерною компанією Нафтогаз України потрібно, щоб уряд прийняв рішення про виділення субвенції.

Як повідомлялося, в Кабміні запропонували повністю відмовитися від централізованої подачі гарячої води.