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МОЗ перестане видавати ліцензії народним цілителям

Кабмін схвалив законопроект, що передбачає скасування видачі спеціальних дозволів для занять народною медициною.

Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду, передає Інтерфакс-Україна.

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Як повідомлялося, проект закону був ініційований Міністерством охорони здоров’я на початку січня 2018 роки для запобігання шахрайства і забезпечення конституційних прав громадян на охорону здоров’я.

Згідно з текстом законопроекту, наявність спеціального дозволу на заняття народною медициною у особи, яка володіє народними методами лікування, не гарантує безпеку їх використання, якість і своєчасне надання медичної допомоги, а регламентація роботи цілителів не входить у компетенцію МОЗ , оскільки практика народної медицини не відповідає сучасним медичним науковим знанням.

 

 

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