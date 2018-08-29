PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Навіщо Путіну Україна і чому Кремль не піде війною/

Навіщо Путіну Україна і чому Кремль не піде війною

У Володимира Путіна немає планів завойовувати Україну. Вона йому потрібна, скоріше, як держава, щодо якої можна вести торги зі США.

Володимир Путін

Таку думку під час чату на Главреді висловив керівник фонду Українська політика, політолог та історик Кость Бондаренко.

– Ми часто цитуємо Збігнєва Бжезинського (американський політолог, соціолог і державний діяч польського походження – Ред.) – фразу про те, що без України не може бути Російської імперії. Але Бжезинський безнадійно застарів, – зазначив він.

Бондаренко вважає, що Путін будує не імперію, а транснаціональну корпорацію, для якої абсолютно нормальним явищем є відмова від непрофільних і збиткових активів.

– Сьогодні Путіну не потрібна Україна як елемент імперії. Вона йому потрібна: а) як картинка для російського споживача інформації: “Не хочете терпіти режим – буде так, як в Україні”; б) як прогнозований сусід, який точно не стане у найближчі десятиліття членом НАТО і ЄС; в) держава, щодо якої можна вести торги зі США і розмінюватися на більш вагомі і перспективні речі (Близький Схід, Іран, Тихий океан), – сказав політолог.

За його словами, завойовувати Україну він не має наміру, бо “на божевільного він не схожий – це людина із залізною логікою”.

Читайте: Крикливий ковбой і Люди в чорному – відпочинок Путіна став приводом для фотожаб

– А якщо так, то і логіка його дій виключає пряму агресію – хіба, якби він мав стовідсоткову інформацію про розміщення на території України військових баз США або інших держав НАТО, – підсумував Бондаренко.

До слова, нещодавно Путін заявив, що спроби втягнути Україну і Грузію у військову орбіту НАТО – гра на загострення.

Фото: Dreamstime

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

КПВВ Новотроїцьке закритий
КПВВ Новотроїцьке закритий через пожежі і вибухи – ОБСЄ
Україна ЄС
Зміна кордонів на Балканах: чим небезпечно для Донбасу
Немає єдності! В ООН закликали змінити формат переговорів по Донбасу
Гори у пеклі: Путіна спалили під посольством РФ у Києві
Боєць, що пройшов Іловайськ: Люди просто вмирали там, де були
Схід-2018 – це підготовка РФ до світової війни – експерт
ООС: бойовики б’ють зі ствольної артилерії та 120-мм мінометів
Javelin для цього: Волкер спрогнозував танковий наступ РФ
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка