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Немає єдності! В ООН закликали змінити формат переговорів по Донбасу

Через відсутність прогресу протягом півроку у переговорах по врегулюванню конфлікту на Донбасі між представником Держдепу США Куртом Волкером і представником РФ Владиславом Сурковим, формат переговорів повинен бути змінений.

Про це повідомив постійний представник України в ООН Володимир Єльченко, передає Громадське.

Він зазначив, що Україна як самостійно, так і з підтримкою дипломатів ООН поки не у змозі вплинути на перебіг конфлікту.

– Єдності і прогресу там немає. А прогрес цього також залежить від треку Сурков – Волкер, який, здається, “на грані смерті”. Вони з січня не збиралися. Рішення не приймалися … Якщо шість-сім зустрічей без результату – щось треба міняти … Поки там не почнеться реальна робота, то мало що можемо ми, – вважає Єльченко.

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До речі, раніше Волкер розповів, чого очікувати від РФ в Азовському морі.

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