ООС: бойовики б’ють зі ствольної артилерії та 120-мм мінометів

Минулої доби бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі, в тому числі з застосуванням забороненого важкого озброєння. Втрат серед ЗСУ немає.

28 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.

Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі з застосуванням забороненого важкого озброєння, повідомляє штаб ООС.

Бойовики вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із танків, 122-мм ствольної артилерії, а також 82 і 120-мм мінометів.

Ворог обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Новолуганське, Майорське, Південне, Новгородське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.

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У районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Новгородське, Новомихайлівка, Чермалик, Гнутове, Лебединське, Водяне окупанти 9 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами ствольної артилерії та мінометів.

Крім того, поблизу Лебединського противник обстріляв наші позиції з танків.

При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника.

Протягом доби втрат серед наших захисників немає.

За даними розвідки, трьох окупантів знищено.

Уночі бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове та Талаківка, попри те, що опівночі 29 серпня на Донбасі розпочалося “шкільне перемир’я”.

Раніше бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових – двоє бійців зазнали поранень.