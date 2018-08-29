ООС: бойовики б’ють зі ствольної артилерії та 120-мм мінометів

Минулої доби бойовики 32 рази відкривали вогонь по позиціях Об’єднаних сил на Донбасі, в тому числі з застосуванням забороненого важкого озброєння. Втрат серед ЗСУ немає.
28 серпня ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил була напруженою, проте залишалася цілком контрольованою.
Окупанти 32 рази відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі з застосуванням забороненого важкого озброєння, повідомляє штаб ООС.
Бойовики вели прицільний вогонь із озброєння БМП, гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, а на окремих напрямках – із танків, 122-мм ствольної артилерії, а також 82 і 120-мм мінометів.
Ворог обстрілював наші позиції в районах населених пунктів Кримське, Попасна, Троїцьке, Новолуганське, Майорське, Південне, Новгородське, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Чермалик, Павлопіль, Гнутове, Лебединське, Водяне та Широкине.
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У районах населених пунктів Троїцьке, Новолуганське, Новгородське, Новомихайлівка, Чермалик, Гнутове, Лебединське, Водяне окупанти 9 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил із заборонених Мінськими угодами ствольної артилерії та мінометів.
Крім того, поблизу Лебединського противник обстріляв наші позиції з танків.
При загостренні ситуації підрозділи Об’єднаних сил відкривали вогонь у відповідь для придушення вогневих засобів противника.
Протягом доби втрат серед наших захисників немає.
За даними розвідки, трьох окупантів знищено.
Уночі бойовики двічі обстріляли позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів поблизу населених пунктів Гнутове та Талаківка, попри те, що опівночі 29 серпня на Донбасі розпочалося “шкільне перемир’я”.
Раніше бойовики 26 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових – двоє бійців зазнали поранень.
Фото: Міноборони