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Підвищення тарифів на газ – Рева уточнив ціни для споживачів

Газ для побутових споживачів в Україні подорожчає майже на 50% і сягне ціни у 11 гривень за кубометр.

Підвищивши тарифи, уряд збирається виконати вимогу МВФ щодо запровадження ринкової вартості газу для отримання нового кредитного траншу.

Про це повідомив міністр соціальної політики Андрій Рева в ефірі українського телеканалу, передає АиФ.

Міністр зазначив, що раніше уряд навмисне ввів помірний тариф для населення, незважаючи на готову формулу підрахунку ринкової ціни.

– Взагалі Фонд вимагає введення у дію постанови Кабміну, яку було затверджено. Якщо перерахувати ціну газу за формулою, яка там є, то з нинішніх 6,95 ціна на газ повинна була б бути майже 11 гривень за 1 кубометр, це майже на 50% більше, – заявив він.

Також міністр вважає, що підвищення ціни на газ для українців є тимчасовою ситуацією і ціна така тому, що Україна не має власного ринку видобутку газу. Саме в його створенні і лежить головна можливість зниження ціни на газ для населення.

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Нагадаємо, що Кабінет міністрів України продовжив дію спеціальних зобов’язань (PSO) з продажу природного газу для потреб населення і теплокомуненерго (ТКЕ) за зниженою ціною до кінця вересня 2018 року.

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