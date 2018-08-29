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Прогноз погоди на сьогодні, 29 серпня (КАРТА)

Погода в Україні сьогодні, 29 серпня, буде мінливою: у західних областях – дощі та грози, на решті території – без опадів.

Погода 29 серпня в Україні у більшості західних, північних і Вінницькій областях буде з короткочасними дощами та грозами, передає Укргідрометцентр.

Температура вночі 11-16°, у Карпатах і на Прикарпатті 7-12°, вдень 20-25°, а на Сумщині до 30° тепла.

На решті території без опадів. Температура вночі +13-18°, на узбережжі морів до +22°, вдень +27-32°.

Вітер східний із переходом на північний, 5-10 м/с.

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У Києві короткочасні дощі, можливі грози. Температура вночі 15-17°, вдень 22-24° тепла.

Ми також писали, якою буде погода в Україні протягом тижня – із 27 по 31 серпня.

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